أرقام مميزة لـ الاهلي في تاريخ مواجهاته ضد مازيمبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته اليوم قبل مواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت في الكونغو السبت الماضي.

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وسبق للمارد الأحمر وأن واجه نظيره مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا خمس مرات، حيث كانت المرة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وحقق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب التي لعبت في القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الكونغو.

وتواجه الفريقان مرة أخرى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عام 2012 حيث حقق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف، قبل أن يتلقى الهزيمة في الكونغو بهدفين دون رد.

وجاءت المواجهة الخامسة بين الفريقين في دور نصف نهائي البطولة الحالية، حيث تعادل الفريقين في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من دون أهداف.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على مازيمبي الكونغولي بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.