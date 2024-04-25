كولر يلمح لمشاركة إمام عاشور والشناوي أمام مازيمبي.. ويؤكد: استمعت لنصيحة قمصان

ألمح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، إلى احتمالية مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد الشناوي في مباراة مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا.

وتعالى الثنائي إمام عاشور ومحمد الشناوي، من الإصابات التي لحقت بهما، قبل الصدام المرتقب بين الاهلي ومازيمبي.

ويستضيف الاهلي نظيره مازيمبي، غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في العاشرة مساءً.

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وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة، إنه من الوارد الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل الشناوي وإمام عاشور.

وأوضح كولر، أنه سيساعد اللاعبين العائدين من الإصابة في تدريبات اليوم، وسيتم التشاور حول مشاركة البعض في لقاء مازيمبي.

وأكد مدرب الاهلي، أن التعادل السلبي مع مازيمبي في لقاء الذهاب نتيجة خادعة للفريقين، وحظوظ الفريقين متساوية، ولكن فريقه يحتاج لدعم الجماهير للوصول إلى النهائي.

وبسؤاله عن الدفع لـ محمود متولي في لقاء الذهاب في خط الوسط بعد إصابة أكرم توفيق، قال كولر:”سامي قمصان أبلغني أنه يجيد اللعب في هذا المركز، لذلك قررت الدفع به بسبب الإصابات”.

واختتم كولر:”علينا الحذر من مشاركة متولي لأنه مصاب منذ فترة طويلة، وأتمنى الفوز والوصول إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي كجهاز فني، وأن نحقق اللقب مع الاهلي”.