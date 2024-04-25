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"خسارة وإحالة".. 3 قرارات قوية من كاف بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشكل رسمي، ثلاثة قرارات، بشأن أحداث أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي لم تلعب.

وكانت السلطات الجزائرية، رفضت نزول فريق نهضة بركان إلى أرضية الملعب في المواجهة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب وجود صورة لخريطة المغرب على تيشرت نهضة بركان، وهو ما أدى لعدم إقامة المباراة.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي ثلاثة قرارات قوية بشأن أحداث الأزمة وجاءت كالتالي:

1- معاقبة فريق اتحاد العاصمة واعتباره خاسرًا لقاء الذهاب بنتيجة (3-0).

2- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي لفرض عقوبات إضافية محتملة.

3- ستقام مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد الجزائر على ملعب "البلدي لبركان" يوم 28 أبريل 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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