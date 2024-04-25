سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك عن المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ودريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، الحارس محمد صبحي، من قائمة الأبيض، التي توجهت صباح اليوم الخميس إلى غانا لمواجهة دريمز.

وعاد محمد صبحي لقائمة الزمالك في مباراة الذهاب الماضية أمام دريمز، بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

وعلم موقع الخليج 365، أن محمد صبحي ما زال يعاني من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، ويخضع حاليا للتأهيل وغير جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن محمد صبحي تحامل على نفسه في المباراة الماضية وتواجد على دكة البدلاء، خوفا من عدم قدرة محمد عواد على المشاركة في ظل معاناته من آلام في الظهر، ولكنه ما زال يعاني من الإصابة.

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل في المباراة الماضية مع دريمز الغاني سلبيا دون أهداف، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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