اليوم.. مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر سلامة:

تنطلق مساء اليوم، الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والنساء، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويشهد الدور نصف النهائي سيطرة مصرية شبه مكتملة حيث يلعب 4 لاعبين مصريين في منافسات الرجال، فيما تتنافس مصريتان وبلجيكية وإنجليزية على مستوى السيدات.

وتشهد مباريات الدور نصف النهائي للرجال، مواجهات مصرية خالصة، حيث يلتقي كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالمياً، مع مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا.

فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين على فرج، المصنف الأول على العالم، وطارق مؤمن، المصنف الثامن على العالم، مساء اليوم كذلك.

وعلى مستوى منافسات السيدات تلتقي نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً، مع الإنجليزية جورجينا كيندي، المصنفة السادسة عالمياً.

فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، والبلجيكية تيني جيليس، المصنفة التاسعة على العالم، مساء اليوم كذلك.

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