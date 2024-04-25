"يرافق موديست".. مهيب يفجر مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن إمكانية رحيل مهاجم آخر داخل النادي الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، برفقة الفرنسي أنتوني موديست الذي تأكد رحيله بشكل نهائي.

قال مهيب عبدالهادي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي أبلغ وكيل موديست بالاكتفاء بهذه المدة، وعدم تجديد عقد اللاعب، وتوجيه الشكر له بنهاية الموسم".

أضاف: "المفاجأة اللي معانا، أن هناك واحد من أهم اللاعبين داخل النادي الأهلي، ممكن يكون هذا هو الموسم الأخير له، سواء سيرحل بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة وهو لاعب جامد جدا جدا".

وأتم تصريحاته: "اللاعب الذي أتحدث عنه هو كهربا، اللي ممكن يرحل بنهاية الموسم، خاصة وأنه كان قريبا من الرحيل خلال شهر يناير الماضي، وأكررها ربما يكون هذا هو الموسم الأخير للاعب مع الأهلي".

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