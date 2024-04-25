الامارات | ناجلسمان يشدد على سعي ألمانيا للتتويج بـ"يورو 2024"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إن فريقه سيدخل بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2024)، التي تقام على ملاعبه بهدف التتويج باللقب. ولم يحقق منتخب ألمانيا النتائج المرجوة في البطولات الكبرى الأخيرة على مدار معظم عام 2023، لكن يبدو أن ناجلسمان حقق تحولا في أداء الفريق عندما تغلب على فرنسا وهولندا وديا مؤخرا.

وحدد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن الصعود للدور قبل النهائي في المسابقة القارية هو هدف الفريق من أجل صنع مشاركة جيدة بالبطولة، لكن ناجلسمان ذهب لما هو أبعد من ذلك، في مقابلة أجراها مع محطة (ماجنتا تي في) التليفزيونية أذيعت اليوم الخميس.

وصرح ناجلسمان: "عندما تشارك في بطولة أو مباراة، يتعين عليك أن تكون فكرتك الأساسية هي الفوز بها. أكدنا هذه الفكرة مرة أخرى في فترة التوقف الدولي الأخيرة الشهر الماضي. وسنعيد تذكيرها للاعبين مرة أخرى. نحن نشعر بالقلق".