السفاره المصريه فى استقبال بعثة الزمالك فى كوماسي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت ماري سليمان قنصل مصر في غانا ونائب السفير المصري، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مطار مدينة كوماسي الغانية، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وحرصت ماري سليمان على التواصل مع السلطات الغانية من أجل تسهيل إجراءات خروج البعثة في مطار كوماسي في أسرع وقت ممكن.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.