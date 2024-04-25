الترجي يطيح بـ الاهلي من كأس الكؤوس الإفريقية.. صدام محتمل مع الزمالك

سقط الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلي، أمام نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

والتقى الاهلي نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم في المباراة التي تستضيفها الجزائر، على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.

وخسر فريق يد الاهلي من الترجي التونسي، في دور نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بنتيجة 25-21، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس.

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ومن المقرر أن يلعب الاهلي على المركز الثالث في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، يوم السبت أمام الخاسر من مواجهة الزمالك وسكيكدة الجزائري.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته التي ضمت وفاق عين التوتة، وأمل سكيكدة، وبلدية ميلا، وأولمبيك عنابة.

بينما في المقابل، فقد جاء الترجي في وصافة مجموعته التي تصدرها الزمالك.