بنزيما يغيب عن الاتحاد في مواجهة الشباب بالدوري السعودي

يفقد نادي الاتحاد، خدمات الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الشباب، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن كريم بنزيما، يغيب عن التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد منذ الانتهاء من مباراة الحزم، التي فاز فيها العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت أن بنزيما يعاني من الإصابة منذ مباراة الحزم، وأنه يشعر ببعض الآلام التي غيبته عن التدريبات الجماعية للفريق.

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أما بالنسبة للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، فإنه غاب عن التدريبات بسبب تعرضه للأنفلونزا، وحتى الآن لم يحسم موقفه من خوض مباراة الشباب.

ويلتقي الاتحاد بنظيره الشباب، غدًا الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.