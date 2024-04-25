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الامارات | طاقم تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة بالدوري الإيطالي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الحكام الإيطالية اليوم الخميس أن طاقم تحكيم مكون بالكامل من النساء سيدير ​​مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم لأول مرة مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف إنتر ميلان بطل الدوري تورينو يوم الأحد المقبل، وستدير المباراة ماريا سولي فيريري كابوتي ويعاونها فرانشيسكا دي مونتي وتيتسيانا تراشاتي.

ويأتي هذا الإنجاز في كرة القدم الإيطالية التي يهيمن عليها الرجال تقليديا في الوقت الذي تعاني فيه من قضايا التمثيل والشمولية.

ودخلت فيريري كابوتي (33 عاما) التاريخ كأول حكمة في عندما أدارت مباراة ساسولو وسالرنيتانا عام 2022، وقد أدارت حتى الآن ست مباريات في دوري الأضواء هذا الموسم.

وستشهد مباراة الأحد على ملعب سان سيرو أيضا مواصلة إنتر احتفالاته بلقبه العشرين للدوري والذي حصده بعد فوزه بالقمة المحلية 2-1 على ميلان يوم الاثنين الماضي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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