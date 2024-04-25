الامارات | المهر «أرابيان كراون» ينشد لقب «كلاسيك ترايل» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود المهر «ارابيان كروان» المملوك لـ «غودولفين» إلى مضمار «ساندوان بارك» البريطاني، حين ينشد اليوم لقب سباق «كلاسيك ترايل» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1800 متر عشبي.

ويطمح مهر الثلاث سنوات بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتحقيق فوزٍ يعزز من أحلامه في التواجد ضمن كوكبة الجياد المنافسة هذا الصيف على لقب «الديربي» الإنجليزي، خصوصاً أن «أرابيان كروان» المنتسب للفحل «دباوي» استهل مسيرته يوليو الماضي بمشاركتين على ذات مضمار «ساندون»، حل في الأولى منها بالمركز الثالث، قبل أن يحرز فوزاً مريحاً بفارق الطولين في سباق للفئة المبتدئة.

وأظهر «أرابيان كروان» قدارته الحقيقية، بانتزاع فوزٍ حاسم في سباق «ستونهنج ستيكس» لفئة «ليستد» وجرى أغسطس الماضي على مضمار «سولسبري»، قبل أن يختتم في أكتوبر من ذات العام موسمه بفوزٍ مهيمن في سباق «غياث زيتلاند ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» ضمن سباقات مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» على مضمار «نيوماركت» البريطاني.