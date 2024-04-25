“حمامة" تثير جدل بإستقبال المحافظ للملك فؤاد بستاد الاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - آثارت “ حمامة ” بيضاء جدلا أثناء إستقبال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الملك أحمد فؤاد الثانى نجل الملك فاروق بستاد الاسكندرية حيث تساءل الكثيرون عن سبب مداعبة المحافظ “ الحمامة” البيضاء أثناء طيرانها

فمن الناحية الرياضية حفل الاستقبال لم يكن لبطولة ماراثون او لبطولة رماية ولو كانت تلك “ الحمامة” غير سابقة التجهيز وانها بتطير بشكل عابر فلقد أعتبرها البعض علامة على الطيران على خلفية حركة المحافظين المرتقبة

وكان فى استقبال الملك فؤاد الثانى الدكتورة صفاء الشريف محافظ الاسكندرية حيث قام بجولة فى المقصورة الملكية الرئيسية المحببة لوالده الملك فاروق حيث تفقد الصور والمقتنيات وبعض الادوات مستعيدا الذكريات

يذكر أن اليوم هو اليوم الثالث لجولة الملك فؤاد التى بدأت منذ يومين وزار خلالها قصرى المنتزة ورأس التين وبعض الميادين التى تتزين بتماثيل اجداده من الاسرة العلوية بالاضافة الى مكتبة الاسكندرية ونادى اليخت