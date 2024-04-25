غدًا .. الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في تمام العاشرة من مساء غد الجمعة على ملعب ستاد القاهره الدولي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقه دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر اذاعه اللقاء عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقيه على صعيدي الانديه والمنتخبات.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي ظهر اليوم، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين.

حضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق مازيمبي.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في