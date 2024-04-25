بعد رحيله عن الاهلي.. سافيو يتألق ويقود بوليفار لفوز تاريخي بـ كوبا ليبرتادوريس “أرقام مثير”

تألق برونو سافيو مهاجم الاهلي السابق وبوليفار البوليفي الحالي، بعدما قاد فريقه للفوز التاريخي على نظيره فلامنجو البرازيلي في كوبا ليبرتادوريس.

ورحل برونو سافيو عن صفوف الاهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تراجع مستوى أداؤه، وعدم اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني عليه.

وكان النجم البرازيلي قد أحرز هدفًا لصالح الأحمر في شباك الزمالك الغريم التقليدي، في نهائي كأس السوبر المصري ليتوج فريقه باللقب.

وتمكن سافيو من تسجيل هدفا في فوز فريقه بوليفار الفوز على نظيره فلامنجو، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضا.. لاعب مازيمبي محذرًا الاهلي: لدينا فرصة تاريخية للفوز في القاهرة

ويتصدر فريق بوليفار ترتيب المجموعة الخامسة في كوبا ليبرتادوريس.

وضمن فريق بوليفار التأهل إلى الدور الثاني، بعدما حصد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات فقط من دور المجموعات، فيما يتواجد فريق فلامنجو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أرقام سافيو مع بوليفار

تألق النجم البرازيلي مع فريقه بوليفار في منافسات كوبا ليبرتادوريس، حيث سجل في المباريات الثلاث وصنع هدفين.

وشارك سافيو مع فريقه منذ عودته في يوليو الماضي، في 29 مباراة، وساهم في 27 هدفا، فقد سجل 13 هدفا وصنع 14 آخرين.