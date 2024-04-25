قائد تشيلسي على رادار النصر السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن سعي نادي النصر السعودي، للتعاقد مع قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكره موقع “ESPN” العالمي، فإن هناك اهتمام كبير من نادي النصر، بالتوقيع مع النجم البرازيلي تياجو سيلفا، لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وهناك أندية سعودية آخرى مهتمة بالتعاقد مع المدافع البالغ من العمر 39 عامًا، منها نادي الهلال.

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وأعلن تياجو سيلفا، رحيله عن النادي الإنجليزي، نهاية الموسم الجاري، بعد قضاء أربع مواسم داخل أسوار قلعة “ستامفورد بريدج”.

وبدأ المدافع البرازيلي، مسيرته الاحترافية في أوروبا، مع نادي ميلان الإيطالي، ثم انتقل بعدها إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يختتم مسيرته مع تشيلسي الإنجليزي، ونجح فيها القائد البرازيلي بتحقيق جميع الألقاب الممكنة محليًا وقاريًا.

وأشار موقع “ESPN”، أن تياجو سيلفا، ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي فلومنينيسي البرازيلي، خاصة وأن مدربه هو فيرناندو دينيز، الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع قائد فريق تشيلسي الحالي.