الاهلي يستهدف رقمًا تاريخيًا أمام مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا

يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رقمًا تاريخيًا عندما يستضيف نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت في الكونغو السبت الماضي.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على مازيمبي الكونغولي بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.

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ويسعى النادي الاهلي للتأهل إلى نهائي أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي، وللمرة الأولى في تاريخ البطولات الأفريقية (2020، 2021، 2022، 2023).

وسبق وأن تأهل الشياطين الحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا، 4 مرات متتالية خلال نسخ “2005 و2006 و2007 و2008”.

ويحاول المارد الأحمر، معادلة رقم نادي الترجي التونسي، التاريخي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الفريق التونسي (20 مباراة بدون هزيمة) خلال نسخ 2018 و2019 و2020،