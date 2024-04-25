"بحسبن عليه".. هجوم قوي من عصام الحضري على أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ومدرب حراس منتخب سوريا الحالي، هجوم شديد ضد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري الأسبق.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "أي نيوز" العراقية: "قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر أخبرني، بأني سأكون الحارس رقم 3 في المنتخب، وقال لي(لو عاوز تاخد شنطتك وتروح)".

وأضاف: "قلت له (توكل على الله، ولو عاوزين أشيل كور وجزم للاعيبة هعمل كده واشيلها)، وكنت أول من يفعل ذلك، ولكن بعد هذا الحديث دخلت إلى غرفتي وبكيت بهستيريا شديدة، وبحسبن عليه بسبب ذلك".

وتابع: "أتمنى أن تكون سمعني الأن يا أحمد يا ناجي وأنا لا أخاف من أحد، وقبل بداية البطولة بيومين تعرض حارس من حراس المنتخب للإصابة، ثم تعرض الحارس للإجهاد قبل بداية المباراة بيوم".

واختتم: "خلال أول مباراة بالبطولة قال لي (متلويش بوذك)، وكان ردي عليه (ملكش دعوة بيا أنا حارس وانت مدرب)، وبعد 10 دقائق فقط شاركت في المباراة، بعد إصابة الحارس الأساسي للمنتخب في المباراة".

وشارك عصام الحضري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، منذ بداية البطولة، وتمكن من قيادة المنتخب المصري للصعود إلى المباراة النهائية بالبطولة، قبل الهزيمة من منتخب الكاميرون في المباراة النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبشكل عام شارك عصام الحضري رفقة المنتخب المصري في 159 مباراة دولية بمختلف المسابقات.