هل يشارك الشناوي وإمام عاشور أمام مازيمبي؟.. كولر يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي غداً، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال كولر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "جاهزون لمباراة العودة أمام مازيمبي، وحظوظ الفريقين في المباراة متساوية، وكان بإمكان أي من الفريقين، تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب أن نقدم مستوى قوي من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدور المقبل من البطولة".

وأضاف: "الأهلي تغلب على الكثير من الصعاب في مباراة الذهاب الذهاب، ومنها أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي، نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب خادعة، وتعني أن تسجيل المنافس هدفاً في مباراة العودة قد تزيد من صعوبة المباراة، ولذلك يجب أن يتحلى لاعبي الفريق بالتركيز الشديد".

وتابع: "سوف يتم تحديد قائمة الفريق المشاركة في الفريق، بعد انتهاء مران الفريق الختامي اليوم، والشناوي وإمام عاشور موقفهم واضح وجميع اللاعبين المصابين عادوا للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، باستثناء لاعبين فقط".

واختتم: "سعيد بالإقبال الكبير من قبل الجماهير للحصول على تذاكر المباراة من أجل الحضور، ووجود الجماهير يمثل دافع كبير للاعبين".

ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بالكونغو.