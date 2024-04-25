رامي ربيعة: حضور الجماهير يزيد من رغبة اللاعبين في الفوز.. ونعلم التحديات التي سنواجهها أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شدد رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي غداً، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال ربيعة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتيجة التعادل السلبي في مباراة ذهاب، تلزم جميع اللاعبين بأن يكونوا في أشد مراحل التركيز خلال مباراة العودة".

وأضاف: "لاعبي الأهلي دائماً على قدر المسؤولية، وهدفنا التتويج بأي بطولة نشارك فيها، والجميع يعلم حجم التحديات التي سوف نواجها في مباراة الغد".

وتابع: "الهدف الرئيسي من مباراة الغد هو الفوز، والصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا".

واختتم: "الحضور الجماهير القوي أمام مازيمبي، سيسعد اللاعبين ويزيد من رغبتهم في تحقيق الفوز، من أجل إسعاد الجماهير الحاضرة".

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بالكونغو.