"بعد الوصول لغانا".. الزمالك يكشف موعد أول مران للفريق في غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض الفريق المران الأول له في غانا مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بابا يارا" بغانا، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

و تقرر إقامة المران الأول للفريق بغانا اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غانا، السابعة بتوقيت مصر على ملعب "با جو"، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا اليوم، برئاسة حسام المندوه أمين الصندوق بالنادي، ويرافق البعثة كلا من من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، استعداً لمواجهة دريمز بنصف نهائي الكونفدرالية.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي".