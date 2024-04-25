مدرب مازيمبي: مستعدون لحسم المباراة والصعود إلى النهائي.. والفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي غداً، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفاً على النادي الأهلي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال نداي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعلم قوة الأهلي وأنه يمتلك 11 لقب في البطولة من قبل، ولكننا أيضاً نمتلك الدوافع من أجل التأهل إلى نهائي البطولة في النسخة الحالية".

وأضاف: "بكل تأكيد المباراة ستشهد حضور جماهيري كبير، ولكننا مستعدون لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي، وحظوظ الفريقين متساوية والمباراة لن تكون سهلة".

وتابع: "لم نظهر بالمستوى الجيد والمطلوب في مباراة الذهاب، ولكننا مستعدون لتقديم مباراة كبير في العودة وتحقيق الانتصار، رغم عاملي الأرض والجمهور للنادي الأهلي".

واختتم: "متحمسون لخوض اللقاء، وهدفنا الصعود إلى النهائي وتحقيق لقب البطولة، والفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات، ولدينا الكثير من الغيابات مثلنا مثل الأهلي".

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي على ستاد "تي بي مازيمبي بالكونغو".