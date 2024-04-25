الترجي يسعى للوصول إلى النهائي التاسع.. والمشاركة في مونديال 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الترجي التونسي، إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ويسعى للوصول إلى نهائي البطولة القارية، مستعينا بفوزه في لقاء الذهاب وخبراته ومشاركته المتتالية، للوصول إلى النهائي التاسع في تاريخه والأول منذ عام 2019.

وتأهل الترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 8 مرات سابقة وهي، 1994 و1999 و2000 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019، وتوج باللقب أربع مرات، إذ كانت نسخة 2019 هي الأخيرة للفريق التونسي، على حساب الوداد المغربي.

ولم يغيب الترجي التونسي عن الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، منذ عام 2017، ولكنه في مهمة لا تبدو سهلة ضد صن داونز، حامل لقب نسخة 2016.

ويعلم البرتغالي ميخيل كاردوزو المدير الفني للترجي التونسي، صعوبة المباراة، إذ قال في تصريحات قبل اللقاء، إن صن داونز أحد أقوى الأندية في أفريقيا، لكنه يطمح للوصول إلى النهائي، بعد 3 أشهر فقط من توليه تدريب الفريق.

ويخوض الترجي مباراة الإياب، بصفوف مكتملة، بعدما أكد الجهاز الفني هذا الأمر، وفي مقدمتهم هداف الفريق في دوري أبطال أفريقيا، البرازيلي يان ساس، الذي سجل 3 أهداف حتى الآن.

وفي حال تأهل الترجي إلى نهائي دوري أبطال، سيضمن مشاركات في النسخة الجديدة من كأس العالم 2025، بمشاركة 32 ناديا، بينهم 4 من القارة الإفريقية.

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