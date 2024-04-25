"كسر رقم جوزيه ومعادلة الترجي".. أرقام قياسية تنتظر الأهلي في مباراة مازيمبي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي غدا، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وينتظر النادي الأهلي تحقيق العديد من الأرقام المميزة، خلال مباراة الغد، بخلاف رغبة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة الغد، والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وستكون هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تمكن خلالها الفريق في الصعود إلى هذا الدور من البطولة وستكون الأولى في تاريخ النادي، حيث تأهل للنهائي في آخر 4 نسخ بالبطولة، أعوام "2020، 2021، 2022، 2023".

وسبق للمارد الأحمر الوصول إلى نهائي البطولة في أربع نسخ متتالية من قبل، أعوام "2005، 2006، 2007، 2008".

يسعى السويسري مارسيل كولر إلى الوصول إلى المباراة رقم 20 على التوالي رفقة المارد الأحمر في البطولة، دون تلقى أي هزيمة، ليكسر الرقم القياسي المسجل ليحط رقم البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الـ 19 مباراة متتالية دون هزيمة.

وتمكن كولر من معادلة رقم جوزيه خلال مباراة الذهاب أمام مازيمبي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليصل إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث حقق في آخر مباراة له بالبطولة (13 فوز، 6 تعادلات).

وإذا نجح الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الغد سواء الفوز أو الهزيمة، سيعادل رقم الترجي التونسي، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة بالبطولة، برصيد 20 مباراة متتالية دون هزيمة.