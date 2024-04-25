فرج عامر : سموحة نقطة التحول في مستوى عبد المنعم وأحمد عبد القادر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحه السكندري عن صفقات فريقه الجديدة المنتظرة كذلك على فتره لعب عدد من نجوم الاهلي والزمالك الحاليين في سموحة خلال وقت سابق.

وقال عامر خلال تصريحات اعلاميه : "لآ يوجد أي صفقات تلوح في الأفق حاليا، والموسم في مصر لازال مستمر، ودائما يسعدني التعاون مع الأهلي والزمالك وكل الأندية، وتألق اللاعبين في سموحة امر يسعدني، خصوصا اننا نتعاقد معهم صغار السن ويتألقوا بشكل واضح".

وتابع: "محمد عبدالمنعم تألق مع سموحة، ورحل عن الفريق وهو افضل مساك في مصر، وكذلك أحمد عبدالقادر وناصر ماهر وياسر إبراهيم ومحمد أبوجبل وأحمد فتوح، وغيرهم، واتمنى ان يعود جونيور أجايي لمستواه".

وأضاف: "محمد مغربي لازال معار من الأهلي ولم نتحدث في ضمه نهائيا حتى الآن، وكنت أرغب في ضم كوكا على سبيل الاعارة والخطيب ابلغني بتمسك كولر بوجوده، دائما لدينا وجهة نظر سليمة في اللاعبين الصغار، وهدفنا تحقيق مصالح مشتركة مع الأندية بما يخدم الطرفين".

وأتم: "مواجهة الأهلي ومازيمبي أصعب من الزمالك ودريمز الغاني.. وفريق مازيمبي خطير ورئيس النادي لا يكل عن التفكير خارج وداخل الملعب من أجل تحقيق الفوز والصعود للنهائي بالإضافة لقيامه بشحن اللاعبين ووعدهم بمكافأت ضخمة، كما أن لاعبي الاهلي لو استشعروا بسهولة اللقاء سيكون اللقاء صعبا، ودريمز الغاني ليس قوي والزمالك قادر على الفوز هناك".