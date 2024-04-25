المصري" 2005" يفوز على العريش ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق العريش بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من علاء حسن وعلي حمدي وأدهم أحمد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة التاسعة والخمسين مشاركًا الصدارة مع فريق النجوم الذي يعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني ينجح محمد أكرم في احراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثانية عشر، فيما أضاف حسين عبد الستار الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهب لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، مهند صلاح الدين ، عمر فاروق ، السعيد محمد خط الظهر ، محمود اشرف ، معاذ صلاح الدين ، محمد أكرم ، عمرو منيا لخط الوسط ، حسين عبد الستار ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد أيمن ، أحمد بركات، أحمد رامي ، عمر عرفة ، اسلام رشدي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.