الزمالك يؤدى مرانه الأول فى كوماسي على ملعب باجو

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب "با جو"، بالفقرة البدنية، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وتولى جواو ميجيل مخطط الاحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، وتم خلالها التركيز على الإطالات وبعض التدريبات البدنية بالكرة وبدونهان لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم الخميس، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.