تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك الثلاثه

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب "با جو"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وخاض الثلاثي فقرة فنية خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، بجانب التعامل مع التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.