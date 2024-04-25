الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

هذا ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر