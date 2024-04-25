المصري " 2007 " يفوز على مصر المقاصة ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 16 عام ” الفئة العمرية "2007" بقيادة مدربه الكابتن محمد السعيد على مضيفه فريق مصر المقاصة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 7/6 في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت عصر اليوم الأربعاء بملعب المدينة الرياضية بالفيوم وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد عبد الباسط ومحمود مصطفى والسيد البطل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة والخمسين متساويًا في النقاط ومشاركًا في الصدارة مع فريق الاتصالات والذي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف.

انتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف للاشئ جاء في الدقيقة الخامسة والعشرين ، وفي الشوط الثاني يضغط المصري بشدة بهدف تحقيق الفوز الذي كان يقربه من تحقيق البطولة ، الا أن تكتل دفاع المقاصة كاد أن يذهب بنقاط المباراة الثلاث لأبناء الفيوم لولا نجاح محمد علي عباس في ادراك التعادل للمصري في الدقيقة الأخيرة ، ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء بورسعيد وحافظت على حظوظهم في الصعود للممتاز قبل الجولة الأخيرة والتي سيلاقي فيها المصري ضيفه فريق بورتو السويس ، فيما يواجه فريق الاتصالات ضيفه فريق العبور.

مثل المصري في المباراة : يوسف الرفاعي لحراسة المرمى ، سيف حاتم ، محمد علي عباس ، محمد عسران ، محمد فرج لخط الظهر ، محمد غازي ، مصطفى ديشا ، نادر السيد لخط الوسط ، محمد أشرف عبد اللاه ، عبد الرحمن الشحات ، مالك النحاس لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من نبيل العزب ومحمد أسامة و عمرو طارق وطه حاتم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. محمد السعيد مدربًا عامًا ، ك. هشام حمزة مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. محمد مجدي عامر إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.