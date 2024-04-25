إحصائية مميزة لـ دي بروين مع مانشستر سيتي بعد هدفه ضد برايتون

يتقدم مانشستر سيتي، على مضيفه برايتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وافتتح الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، أهداف مانشستر سيتي، في شباك برايتون برأسية في الدقيقة 17.

وأضاف فيل فودين، ثاني أهداف السيتي عند الدقيقة 25 من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 34.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن هدف كيفن دي بروين كان رقم 68 له في 255 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز – لكنها المرة الأولى التي يسجل فيها رأسية في المسابقة.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.

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وشهد تشكيل مانشستر سيتي كاملا كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون

في خط الدفاع: جفارديول، أكي، أكانجي، والكر

في الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، كوفازيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.