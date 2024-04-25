منافس الاهلي المحتمل.. رقم قياسي ينتظر الترجي أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وتنطلق المباراة غدًا الجمعة بين صن داونز والترجي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الترجي التونسي قد حقق الفوز على نظيره صن داونز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.

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وفي حال فاز فريق الترجي التونسي في مباراة الإياب غدًا الجمعة، على صن داونز، سيكون أول فريق يحقق الفوز ذهابًا وإيابًا على الفريق الجنوب أفريقي، في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة الترجي التونسي وصن داونز، الفائز من مباراة الاهلي ومازيمبي الكونغولي.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مازيمبي مساء غدًا الجمعة الموافق 26 أبريل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.