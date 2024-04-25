مصير صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي بعد إيقاف القيد

كشفت تقارير صحفية، عن مصير الميركاتو الصيفي القادم لفريق الزمالك، وذلك بعد إيقاف القيد الذي تعرض له الفريق، بسبب لاعبه السابق خالد بوطيب.

وأشار التقرير أن ميركاتو الزمالك الصيفي القادم سيستمر بشكل طبيعي، وأجرى النادي اتفاقًا مع عدد من اللاعبين.

وتابع التقرير أن أزمة إيقاف القيد سيبدأ نادي الزمالك في حلها عقب مواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وواصل أن نادي الزمالك يتفاوض الأن بشكل جيد مع عدة لاعبين في مختلف المراكز، وأيضًا مفاوضات الفارس الأبيض مع خالد بو طيب تسير على ما يرام.

وكان الزمالك قد أعلن عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.