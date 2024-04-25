بمشاركة محرز وفيرمينو.. الاهلي يسقط أمام الرياض في الدوري السعودي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره الرياض اليوم الخميس، في مسابقة دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف.

وخسر فريق الاهلي من نظيره الرياض، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن لقاءات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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افتتح أهداف اللقاء اللاعب بيراما توريه لصالح الرياض في الدقيقة 43، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد عرقلة من مدافع الاهلي ديميرال، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعادل لصالح الراقي اللاعب فرانك كيسيه في الدقيقة 45+12 بتمريرة سحرية من البرازيلي فيرمينو.

وشهدت الدقيقة 48 من عمر مباراة الراقي في الدوري السعودي إصابة ديميرال، بعد اصطدام قوي مع أحد لاعبي الرياض ليسقط الثنائي على أرضية الملعب.

وأضاف هدف الرياض الثاني اللاعب عبد الهادي الحراجين في الدقيقة 84.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مطون من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي، ديميرال، ابيانيز، العمار.

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، روبرت فيرمينو.

في خط الهجوم: رياض محرز، فراس البريكان، ماكسيمان.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 52 نقطة، بينما الرياض في المركز الرابع عشر، برصيد 28 نقطة.