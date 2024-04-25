رابطة الأندية تعاقب رمضان صبحي بعد طرده في مباراة بيراميدز ضد البنك الاهلي

وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة على رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز بعد طرده أمام البنك الاهلي في الجولة 19 من مسابقة دوري نايل.

وكان حكم مباراة بيراميدز ضد البنك الاهلي بالجولة 19، قام باشهار البطاقة الحمراء في وجه رمضان صبحي، بعد تدخل عنيف على أيمن أشرف، وذلك عقب العودة إلى تقنية الفيديو بالدقيقة 59.

عقوبات رابطة الأندية عن الجولة 19 بالدوري المصري

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مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

قررت الرابطة إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب السماوي لمدة مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة طلائع الجيش ضد إنبي

كما وقعت الرابطة عقوبة الإيقاف على مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.