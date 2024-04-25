سلوت يفجر مفاجأة بشأن توليه تدريب ليفربول

تحدث الهولندي آرني سلوت مدرب فريق فاينورد، عن توليه تدريب فريق ليفربول في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب قد أعلن منذ عدة شهور إنه سيرحل عن تدريب ليفربول نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وقال آرني سلوت في تصريحات نشرتها شبكة ESPN الأمريكية: “نعم لن أنكرهناك مفاوضات بين ليفربول وفاينورد في الفترة الحالية من أجل رحيلي إلى الريدز الموسم القادم.

وتابع:” في الأيام القليلة القادمة، سيتحدد بشكل نهائي ما هي نتيجة تلك المفاوضات”.

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وواصل:” بالتأكيد رغبتي هي تدريب فريق ليفربول، قراري واضح للغاية أمام الجميع”.

وأتم حديثه:” أثق أن المفاوضات بين الطرفين سنتنهي نهاية مرضية للجميع”.

يذكر أن ليفربول قد خسر أمام فريق إيفرتون، أمس الأربعاء، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، وابتعد من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.