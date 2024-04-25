"فأل حسن".. ماذا يقدم الأهلي عندما يتعادل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي غداً، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يدخل فيها المارد الأحمر مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو متعادلاً في مباراة الذهاب.

وسبق للأهلي أن تعادل في 6 مباريات من قبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن من حصد اللقب في أربع مناسبات منهم.

وشهدت نسخة بطولة دوري أبطال أفريقيا 1983، تعادل الأهلي سلبياً في نصف النهائي أمام نكانا الزامبي في مباراة الذهاب، ثم حقق الفوز في مباراة العودة بنتيجة هدفين دون مقابل.

ونسخة البطولة عام 2001، شهدت تعادل الأهلي سلبياً أمام الترجي التونسي في مباراة الذهاب بالقاهرة، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق في مباراة العودة، ليصعد إلى المباراة النهائية، ويتوج باللقب على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة البطولة عام 2007، بعدما تعادل في مباراة الذهاب أمام الاتحاد الليبي دون أهداف، ثم حقق الفوز في مباراة العودة بنتيجة هدف دون مقابل، ثم خسر اللقب في النهائي على يد النجم الساحلي التونسي.

وتوج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2008، بعدما تعادل في مباراة الذهاب أمام فريق إنيمبا النيجيري في نيجيريا دون أهداف، قبل أن يحقق الفوز في لقاء العودة، بنتيجة هدف دون مقابل، ليتوج باللقب على حساب فريق القطن الكاميروني في النهائي.

وفي نسخة البطولة عام 2012، تعادل المارد الأحمر في مباراة الذهاب أمام نظيره سان شاين النيجيري بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما، في اللقاء الذي أقيم في نيجيريا، قبل أن يحقق الأهلي الفوز في القاهرة بنتيجة هدف دون مقابل، ويحقق اللقب بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي.

وآخر مباراة شهدت تعادل النادي الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت مباراة القطن الكاميروني في نسخة 2013، وانتهت بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما في الكاميرون، قبل أن يحقق الأهلي الفوز في مباراة العودة بالقاهرة بركلات الترجيح، ليتوج باللقب بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في النهائي.