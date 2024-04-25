الزمالك يتأهل إلى نهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، عقب الفوز على سكيكدة الجزائري، بنتيجة 30-26، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في نصف نهائي البطولة.

ويواجه الزمالك الترجي التونسي، في نهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، يوم السبت المقبل، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.

وتأهل الفريق الأول لكرة اليد بالترجي التونسي، إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على الأهلي في نصف النهائي.

اقرأ أيضاً:

بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز بالكونفدرالية

"يرافق موديست".. مهيب يفجر مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي