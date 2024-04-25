"إيقاف رمضان صبحي".. الكشف عن عقوبات الجولة الـ19 بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقاً لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات الجولة الـ19 بالدوري كالتالي:

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

إيقاف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألف جنيه، بسبب تعرضه للطرد المباشر.

وكان رمضان صبحي تعرض للطرد المباشر خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، نظراً لتدخله العنيف على لاعب البنك الأهلي أيمن أشرف.

مباراة طلائع الجيش وإنبي

وتم إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب طرده لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه الحكم.