خلال المباراة.. حارس الترجي يرقص محتفلا بالتقدم على الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأصيل النملي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالترجي، يحتفل فيه برقصه قبل انتهاء مباراة الفريق ضد الأهلي بثواني، في نصف نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس.

وودع الأهلي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس من نصف النهائي، عقب الهزيمة من الترجي التونسي، بنتيجة 25-21، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، على صاله ميلود بمدينة وهران الجزائرية.

ويواجه فريق الترجي لكرة اليد نظيره الزمالك المصري، في النهائي، يوم السبت المقبل.

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