علي فرج يلحق بنور الشربيني ويتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر سلامة:

تصوير-علاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

تأهل اللاعب المصري على فرج، إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش، عقب الفوز على المصري الآخر طارق مؤمن، بثلاث أشواط نظيفة.

وفاز اللاعب علي فرج المصنف الاول عالمياً علي اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً من مصر بثلاث اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الاشواط كالأتي: 11-6/ 11-8/ 11-4 ليتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والنساء، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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