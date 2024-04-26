تعليق صادم من الاهلي بعد قرار وزارة الرياضة

علق النادي الاهلي، على قرار وزارة الشباب والرياضة، بإقامة مباريات الدوري المصري الممتاز في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا رسميًا، طالبت خلاله الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز، لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وكتب محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “من وجهة نظر تسويقية بحتة ، و بصفتي احد رعاة الدوري علي التلفزيون، فين المنطق ليا كمعلن ان الماتشات تبقي الساعة ٤ و نسب المشاهدة تنهار”.

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وتابع: “طب المبالغ المدفوعة بناء علي نسب مشاهدة معينة هل حيبقي فيها تغيير مع قرار الترشيد ، صناعة الكورة في العالم بيشتغلو علي موضوع التوقيت دة عشان يزودو نسب المشاهدة”.

وأضاف: “معقولة في دولة بحجم مصر و مع كل التقدم اللي حاصل في الرياضة حوالينا يبقي دي طريقة التفكير ، تاني عشان توفر اد اية تخلي شكلك كصناعة بالمنظر دة”.