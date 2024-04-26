فودين يحقق رقمًا مميزًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي، نظيره برايتون، مساء الخميس، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 “البريميرليج”.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي، رصيده بهذا الفوز إلى 76 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر آرسنال، مع مبارات مؤجلة للسيتي.

وافتتح الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، أهداف مانشستر سيتي، في شباك برايتون برأسية في الدقيقة 17.

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وأضاف فيل فودين، ثاني أهداف السيتي عند الدقيقة 25 من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 34، وسجل جوليان ألفاريز، الهدف الرابع عند الدقيقة (62).

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، سجل فيل فودين هدفه الخمسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثالث لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا بينما يبلغ من العمر 23 عامًا أو أقل، بعد ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي كاملا كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون

في خط الدفاع: جفارديول، أكي، أكانجي، والكر

في الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، كوفازيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.