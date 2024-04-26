موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

تمكن فريق الزمالك لكرة اليد، من الفوز على نظيره سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26، في المباراة التي جمعت بينهم ببطولة أفريقيا لـ أبطال الكؤوس.

وتقام بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، في مدينة وهران الجزائرية، خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد سكيكدة الجزائري، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وبهذا الفوز تأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

حيث كان قد أقصى الترجي فريق الاهلي بعد الفوز عليه في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بنتيجة 25-21.

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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

وتقام مباراة فريق الزمالك ضد الترجي يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أبريل الجاري.