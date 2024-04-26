مفاجأة بشأن مباراة الإياب بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد العاصمة، سيكون متواجدًا غدًا الجمعة، من أجل خوض مواجهة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد نادي نهضة بركان لاستضافة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، غدًا الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار التقرير، أن بعثة اتحاد العاصمة ستكون متواجدة في المغرب، والمباراة ستقام في موعدها، والنادي المغربي رتب كل التجهيزات الأمنية.

أقرأ أيضًا.. قائمة الاهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. عودة عاشور والشحات وغياب الشناوي

وتابع التقرير أن إذا كان لم يحضر اتحاد العاصمة لهذه المباراة كان سيتعرض لعقوبة قاسية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وهو الاستبعاد من اللعب قاريًا لمدة 4 سنوات.

وكان كاف قد أعلن عن خسارة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

وكانت مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قد تم إلغاؤها، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي.