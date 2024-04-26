"اكتساح أحمر".. القيمة التسويقية للاعبي الأهلي ومازيمبي الكونغولي قبل مباراتهما بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي غداً، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، القيمة التسويقية لفريقي الأهلي ومازيمبي الكونغولي غداً، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومتوسط الأعمار للاعبي الفريقين.

تشهد القيمة التسويقية للاعبي الفريقين تفوق كبير للمارد الأحمر، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الأهلي 32.30 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لفريق مازيمبي 1.35 مليون يورو.

ويعد المالي أليو ديانج هو أعلى لاعبي النادي الأهلي من حيث القيمة التسويقية، بقيمة 3.5 مليون يورو، فيما يعتبر اللاعب لويس أميكا هو أعلى لاعبي فريق مازيمبي من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 375 ألف يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي النادي الأهلي 27 عاماً، فيما جاء متوسط أعمار لاعبي فريق مازيمبي 24.8 عاماً.