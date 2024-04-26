عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة إمام عاشور وحسين الشحات، فيما يغيب مروان عطية، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية، أمس.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع، محمود متولي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، على معلول.

خط الوسط، كريم وليد، محمد مجدي، أحمد عبدالقادر، عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل، رضا سليم، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم، محمود عبدالمنعم كهربا، أنتوني موديست، وسام أبو على.