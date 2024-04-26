بينهم مروان عطية.. فريق كامل يغيب عن الأهلي في لقاء مازيمبي الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي لأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، فيما يغيب كلا من، محمد الشناوي، حمزة علاء، محمود الزنفلي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد الصاوي كريستو.

وشارك مروان عطية في مران الأهلي الجماعي أمس، لكن مارسيل كولر فضل إراحة اللاعبين العائدين من الإصابة العضلية، وهم مروان وياسر إبراهيم وأليو ديانج.

وتقام مباراة الأهلي مازيمبي، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي، بالتعادل السلبي، ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدف، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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