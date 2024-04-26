"الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اليوم يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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