الامارات | «منتخب الملاكمة» يظفر بـ 17 ميدالية في «الألعاب الخليجية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت رياضة الإمارات تأكيد تفوقها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى الثاني من مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بتحقيقها 17 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم الثامن، جاءت بواسطة منتخب الملاكمة الذي فاز بست ميداليات ذهبية من إجمالي تسعة أوزان، وأربع فضيات، وسبع برونزيات.

وعززت الإمارات صدارتها في جدول الترتيب، بمجموع 185 ميدالية، منها 64 ذهبية، و65 فضية، و56 برونزية. ورفعت السعودية رصيدها إلى 61 ميدالية في المركز الثاني، بعد حصدها أربع ميداليات جديدة في الملاكمة، وعززت الكويت موقعها في المركز الثالث بـ61 ميدالية بفوزها بأربع ميداليات في الملاكمة أيضاً، وحافظت سلطنة عُمان على المركز الرابع بـ39 ميدالية، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ35 ميدالية، ثم قطر في المركز السادس بـ25 ميدالية.

نصيب الأسد

حصد منتخب الإمارات نصيب الأسد في منافسات الملاكمة، التي اختتمت في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بعدما حقق المنتخب الوطني 17 ميدالية ملونة، محتلاً صدارة الترتيب النهائي للمسابقة.

وفاز المنتخب بست ميداليات ذهبية من إجمالي تسعة أوزان، وأربع فضيات، وسبع برونزيات.

وحلَّ المنتخب السعودي في المركز الثاني، بحصوله على ذهبيتين وفضيتين، وجاء منتخب الكويت ثالثاً برصيد ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث فضيات، وجاء رابعاً منتخب قطر بميداليتين برونزيتين.

«الرياضات الإلكترونية»

تنطلق اليوم منافسات الرياضات الإلكترونية، ويتضمن برنامج اليوم الأول إقامة ست مباريات، تجمع الأولى منتخبي الإمارات وقطر، تليها مباراة السعودية والكويت، ويلتقي في المباراة الثالثة منتخبا الإمارات والكويت، ثم قطر والسعودية، وتجمع المباراة الخامسة الإمارات والسعودية، قبل أن تختتم منافسات اليوم الأول بمواجهة الكويت وقطر.

«القوس والسهم»

تنطلق اليوم منافسات القوس والسهم، بمشاركة 51 لاعباً ولاعبة، يمثلون أربعة منتخبات، هي: الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت.

وتقام اليوم أيضاً منافسات بطولة الغولف، التي تستمر إلى يوم الأحد المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات هي: الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت.

وكانت جميع المنتخبات قد خاضت تدريباتها على ملعب نادي أبوظبي للغولف، محتضن منافسات البطولة التي يتنافس على ألقابها على المستويين الفرقي والفردي أكثر من 30 لاعباً ولاعبة.

قطر تتوج بذهبية قفز الحواجز

حصد منتخب قطر للفروسية الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز، التي أُقيمت في نادي الشارقة للفروسية، ونال الميدالية الفضية منتخب السعودية، وحصل منتخب الإمارات على الميدالية البرونزية.

وحقق المنتخب القطري المركز الأول، بعد إنهاء الجولتين بلا أخطاء، بزمن بلغ 195.31 ثانية، عن طريق الرباعي المكون من الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، وخليفة الخالدي، وغانم القاضي، وسعد آل سعد، فيما حقق المنتخب السعودي المركز الثاني بزمن 188.63 ثانية، عن طريق كل من الفرسان: عبدالعزيز قحل، ومشهور العثيم، وحسن آل هادي، وفيصل قاروت.

«يد» المنتخب السعودي تحصد «الذهب»

حسم منتخب السعودية الميدالية الذهبية في مسابقة كرة اليد، قبل النهاية بجولة، بعد فوزه على الكويت بنتيجة (32-22)، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط بالعلامة الكاملة في أربع مباريات، وتتبقى له المواجهة الأخيرة أمام قطر اليوم، فيما تجمد رصيد الكويت عند النقطة السادسة، إلا أنه الأقرب للحصول على الميدالية الفضية، لفوزه في ثلاث مباريات، وتتبقى له مواجهة مع منتخب الإمارات في الجولة الأخيرة.

وخسر المنتخب مباراته أمام البحرين بنتيجة (24-28)، وتجمد رصيده عند نقطتين من فوز واحد، فيما رفع البحرين رصيده إلى النقطة الرابعة.